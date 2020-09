Il Papa: "Non abbandonare il Libano alla sua solitudine" (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - Un lungo e accorato appello per il "caro Libano" e per la sua popolazione particolarmente provata, a un mese dalla tragedia che ha colpito la città di Beirut. Lo ha lanciato Papa Francesco, al termine dell'Udienza Generale - la prima con la presenza di fedeli dopo il lockdown (189 giorni) - invitando tutti a vivere una Giornata universale di preghiera e digiuno per il Paese venerdì prossimo, 4 settembre. Accanto al Pontefice, nel Cortile di San Damaso del Palazzo apostolico vaticano, padre Georges Breidy, 35 anni, della Congregazione dei missionari libanesi maroniti, che ha portato all'Udienza la bandiera del Paese dei Cedri e che a inizio incontro Francesco ha benedetto. Un appello alla speranza e alla ricostruzione, "riprendete coraggio, fratelli!", ha ... Leggi su agi

matteosalvinimi : 'Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina' Io sto con questa mamma. Ci date una mano a… - matteosalvinimi : “Papà, mi sono misurata e pesata: sono diventata alta 117 centimetri e peso 20 chili e quattrocento grammi”?? Non v… - Corriere : La lettera di una giovane positiva al Covid: «Sta lottando con tutte le sue forze, e io non posso vederlo, non poss… - AntonellaLaTor6 : RT @GiulioCentemero: 'Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina' Noi stiamo con questa mamma. Ci date una mano… - alex_greppi : @MilkoSichinolfi Ma loro non sono mica quelli del “ una mamma e un papà e bacioni a più non posso a crocifissi e ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Non Per il virus il Papa non viaggerà: “Appuntamenti rinviati al 2022” Rep Il Papa: "Non abbandonare il Libano alla sua solitudine"

Padre Georges Breidy ha ringraziato Papa Francesco. "Abbiamo molto bisogno del suo sostegno e del sostegno della Chiesa universale per dire: 'Non possiamo continuare a vivere così in Libano'". Il ...

Rocca di Papa | "Circondati dai cinghiali, non possiamo quasi uscire di casa"

"Siamo circondati dai cinghiali, praticamente non possiamo uscire di casa". L'appello arriva da una ...

Padre Georges Breidy ha ringraziato Papa Francesco. "Abbiamo molto bisogno del suo sostegno e del sostegno della Chiesa universale per dire: 'Non possiamo continuare a vivere così in Libano'". Il ..."Siamo circondati dai cinghiali, praticamente non possiamo uscire di casa". L'appello arriva da una ...