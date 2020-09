Il fallimento del debitore: e se non riesce più a pagare i propri debiti? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nell'ultimo decennio il numero di casi di fallimento è aumentato notevolmente. La crisi economica, infatti, ha messo in forte difficoltà una grande quantità di imprese. Molte di queste non sono riuscite a sopravvivere alle difficili condizioni del mercato post 2008. Questo scenario è stato caratterizzato da una forte contrazione degli ordini, con una conseguente riduzione del fatturato delle aziende. Di conseguenza, molte di quelle, che erano già in precedenza fortemente indebitate, non sono più riuscite a pagare i propri fornitori e/o le banche che le finanziavano; queste imprese sono così diventate insolventi. Il presupposto del fallimento: l'insolvenza del debitore Si parla di stato di insolvenza quando il debitore non è ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : fallimento del La Svezia certifica il fallimento del multiculturalismo Elzeviro Scuola, in Toscana Ncc disponibili a rafforzare i servizi di trasporto

Appello di Azione Ncc ai candidati a governatore: “2.500 aziende a rischio fallimento, misure forti contro l’abusivismo e aiuti per ripianare le perdite” Firenze, 2 settembre 2020 - Pronti a supportar ...

Stato di diritto e risorse proprie rischiano di ritardare i negoziati sul Bilancio UE a lungo termine

Un fallimento dei negoziati tra Consiglio e Parlamento potrebbe rallentare l’applicazione del Fondo di ripresa dal Coronavirus e degli altri programmi europei. L’Ungheria ...

