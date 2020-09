Higuain a un passo dall’Inter Miami: ora si tratta la buonuscita con la Juve? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Higuain Inter Miami, c’è accordo: ora il Pipita può lasciare la Juve. Al capolinea l’avventura dell’attaccante argentino con i bianconeri Gonzalo Higuain è ormai arrivato al capolinea della sua avventura con la Juventus. Secondo Tyc Sports, l’attaccante argentino avrebbe trovato l’accordo con l’Inter Miami, la squadra di MLS di David Beckham, che qualche settimana fa ha già accolto Blaise Matuidi. Al Pipita e al suo entourage, a questo punto, non resta che trattare rescissione e relativa buonuscita con il club bianconero con il quale vi è un contratto in scadenza nell’estate 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : Higuain a un passo dall'addio alla Juventus: intesa totale con l'Inter Miami di Beckham - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Higuain a un passo dall'addio alla Juventus: intesa totale con l'Inter Miami di Beckham - Baldah217 : RT @JmanBianconero: - Ad un passo #Suarez alla #Juve - Ad un passo #Higuain al Miami Juventini stasera: - salvatore3269 : RT @TuttoMercatoWeb: Higuain a un passo dall'addio alla Juventus: intesa totale con l'Inter Miami di Beckham - ClaudioAgos : RT @JmanBianconero: - Ad un passo #Suarez alla #Juve - Ad un passo #Higuain al Miami Juventini stasera: -

Torino, 1 settembre 2020 - Il calciomercato di Serie A si è aperto ufficialmente oggi, ma le grandi manovre in casa Juventus sono partite ormai da tempo. In cima alla lista delle priorità dei piemonte ...L'era post Higuain è pronto ad iniziare. Non solo Dzeko nella lista della spesa della Juventus, la prima scelta di Paratici sarebbe Suarez Un incontro senza troppe luci dei riflettori, lontano da sgua ...