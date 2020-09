Gli imam criticano la pubblicazione delle vignette di Charlie Hebdo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Giovanni Giacalone La decisione di ripubblicare le vignette su Maometto da parte di Charlie Hebdo ha generato una serie di dure critiche da parte di vari imam sia in Italia che all'estero Dura critica degli imam nei confronti della decisione di Charlie Hebdo di ripubblicare le vignette su Maometto, in concomitanza con l'inizio del processo in Francia ai fiancheggiatori dei terroristi che il 7 gennaio 2015 colpirono la redazione della rivista satirica. L'imam Yahya Pallavicini, presidente della Comunità religiosa islamica italiana (Coreis), ha dichiarato all'Adkronos che la mossa di Charlie Hebdo è "una conferma della loro insensibilità e della loro gretta ricerca di ... Leggi su ilgiornale

