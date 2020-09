Festini con minori a Bologna, i verbali:”sesso in cambio di cocaina” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Festini con minori a Bologna, i verbali:”sesso in cambio di cocaina”. La rabbia della Lega: “Se Cavazza ha colpa pena esemplare” Sette arresti nell’ambito del giro di sesso e droga scoperto dai carabinieri di Bologna. Gli indagati sono accusati di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Sotto la lente degli inquirenti professionisti … L'articolo Festini con minori a Bologna, i verbali:”sesso in cambio di cocaina” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

