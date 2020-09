Estorsione ai danni di imprenditori aggravata da metodo mafioso: sono 12 gli indagati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Assurdo: il boss Pagnozzi ha ottenuto l'annullamento della condanna in Cassazione 13 giugno 2019 Fiore Clemente, esponente del clan Pagnozzi, torna in libertà 12 ottobre 2019 sono 12 gli indagati ... Leggi su avellinotoday

najibbenabdall2 : @tonj Aveva previsto tutto,tranne di essere sgamato e indagato per circonvenzione d’incapace ai fine di estorsione… - giadif : 35 miliardi: a tanto ammonta l'estorsione ai danni del popolo italiano perpetrata da Mario Draghi, per conto delle… - princigallomich : SAN SEVERO – Arrestato 37enne e denunciato per furto aggravato ai danni di due donne, estorsione, danneggiamento e… - Ema_n_u_e_l_e : RT @csirt_it: È stata rilevata una campagna di estorsione in corso ai danni, in particolare, del settore finanziario. I cyber-criminali min… - steletizia : RT @csirt_it: È stata rilevata una campagna di estorsione in corso ai danni, in particolare, del settore finanziario. I cyber-criminali min… -

Ultime Notizie dalla rete : Estorsione danni Estorsione ai danni di imprenditori aggravata da metodo mafioso: sono 12 gli indagati AvellinoToday Ricattava i sacerdoti nel Pavese, condannato estorsore

Pavia, 2 settembre 2020 - "Io conosco la tua casa, la stessa dove abbiamo dormito insieme e avuto rapporti sessuali. Se non mi dai i soldi, parlo con i giornali per raccontare tutto e rovinarti". Con ...

Una denuncia per violenza sessuale e un arresto per estorsione

Un forlivese è stato arrestato per estorsione e minacce commesse ai danni di un suo concittadino. Il tutto perché pretendeva una ingente somma di denaro. A dare esecuzione all’ordinanza di custodia ca ...

Pavia, 2 settembre 2020 - "Io conosco la tua casa, la stessa dove abbiamo dormito insieme e avuto rapporti sessuali. Se non mi dai i soldi, parlo con i giornali per raccontare tutto e rovinarti". Con ...Un forlivese è stato arrestato per estorsione e minacce commesse ai danni di un suo concittadino. Il tutto perché pretendeva una ingente somma di denaro. A dare esecuzione all’ordinanza di custodia ca ...