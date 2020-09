Elezioni in Puglia: Fitto in lieve vantaggio su Emiliano. Candidata M5S al 15,6% (Di mercoledì 2 settembre 2020) In Puglia l’esponente di centrodestra avanti di 1,6. Nei partiti testa a testa tra Pd e Lega. In questa fase il governatore uscente si sta avvalendo del voto disgiunto di una parte di elettori delle liste avversarie Leggi su corriere

Linkiesta : In Puglia la candidatura di @ivanscalfarotto ha creato una spaccatura nel centrosinistra: da una parte il PD con Mi… - VoltItalia : ??Volt partecipa alle elezioni regionali in #Puglia a sostegno di @ivanscalfarotto con la lista “Futuro Verde”. ??Vo… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Elezioni in Puglia, il sondaggio: Fitto in lieve vantaggio su Emiliano. Candidata M5S a... - ilnononano1 : RT @Corriere: Elezioni in Puglia, il sondaggio: Fitto in lieve vantaggio su Emiliano. Candidata M5S a... - Corriere : Elezioni in Puglia, il sondaggio: Fitto in lieve vantaggio su Emiliano. Candidata M5S a... -