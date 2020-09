Da The Division gratis a una nuova conferenza, settimane di fuoco per Ubisoft (Di mercoledì 2 settembre 2020) Chi fosse alla ricerca di videogiochi con cui rimpolpare la propria libreria senza spendere soldi è presto accontentato. L’arrivo di The Division gratis su Uplay è sostanzialmente un’ottima occasione per numerosi utenti per godere, senza dover aprire il portafogli, di un interessantissimo titolo. Ok, non stiamo parlando di un’uscita proprio recentissima, dal momento che già da un annetto abbondante è disponibile sul mercato il successore. Ma a un The Division gratis non si dice mai di no, soprattutto se non lo si è giocato a suo tempo. E gli anni trascorsi dalla sua release hanno visto l’arrivo di numerose patch, che hanno corretto le criticità riscontrate dagli utenti al lancio. Insomma, quasi meglio avere a che fare col titolo di casa ... Leggi su optimagazine

