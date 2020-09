Covid e censura, Storace e la verità sulla storia di Daniela Martani (Di mercoledì 2 settembre 2020) Daniela Martani, ex hostess di Alitalia diventata famosa con il Grande Fratello 9, è anche una voce di Radio Kiss Kiss. O meglio era dato che l'emittente ha deciso di non rinnovare la collaborazione. "Siamo alla censura più odiosa, quella che ti toglie anche il pane, il lavoro, il diritto a pensare. Accade che si possa essere licenziati se si esprimono dubbi sull'emergenza coronavirus. Se si ascoltano le opinioni dei medici più scettici diventi un negazionista. E ti tolgono il diritto a lavorare, con la censura appunto", scrive sul sito 7Colli il vicedirettore de Il Tempo, Francesco Storace "Una collaborazione interrotta per le convinzioni personali sul Covid. Non espresse in radio, ma con le persone con cui Daniela Martani ... Leggi su iltempo

