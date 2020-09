Coronavirus, a scuola mascherine chirurgiche e non di stoffa. E per i prof arriva quella trasparente per la lettura labiale (Di mercoledì 2 settembre 2020) arriva oggi l’ufficialità, ma la strada sembra segnata: il Comitato tecnico scientifico sceglie la mascherina chirurgica per i bambini e gli studenti che torneranno a scuola, preferendola a quella di comunità (cioè di stoffa) e contando sugli 11 milioni di pezzi che il commissario Domenico Arcuri ha promesso di inviare ogni giorno agli istituti. Per i prof invece il Cts ha dato il via libera alla mascherina trasparente’: il nome tecnico è ‘mascherina per lettura labiale’, un dispositivo – peraltro indispensabile negli istituti per ragazzi sordomuti – che permette di leggere il labiale degli insegnanti e facilita la comprensione e il dialogo anche in caso di alunni non ... Leggi su ilfattoquotidiano

