Cecera (PD): Incendio nel parchetto di Torresina: cronaca di un fallimento annunciato (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Quando alla scadenza dell’affidamento del parco Zietta Liù di Torresina al Comitato di quartiere proponemmo al Presidente Campagna la proroga a titolo gratuito, fummo derisi e attaccati. Ricordo bene le parole dell’assessore Menna, che con arroganza ci disse che non ci saremmo dovuti preoccupare perché non sarebbe accaduto nulla di male alle strutture del parchetto” così in una nota l’ex Assessore ai lavori pubblici del XIV municipio a Alessio Cecera attuale consigliere PD. “Senza il presidio dei cittadini e del Comitato di quartiere che prima manuteneva e custodiva il parchetto l’area è sprofondata nel degrado. Giochi rotti, erba alta e secca, fino all’Incendio di ieri dei libri conservati nella bibliocabina. Questo risultato ... Leggi su romadailynews

