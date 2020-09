Caterina Bernal: “La verità su me e Ignazio Moser” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Non sapevo nemmeno chi fosse Ignacio (lei lo chiama così, alla spagnola N.d.R.), ci siamo incontrati al Phi Beach”. Caterina Bernal, chef argentina che vive a Madrid, racconta al Chi, sul numero in edicola, del suo breve flirt con l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser. La ragazza, che era a Porto Cervo con amici, si è imbattuta in Moser, “Era seduto al tavolo con una ragazza ma guardava me, – ha raccontato – poi si è avvicinato al mio tavolo, abbiamo bevuto e ballato insieme, ci siamo inziati a seguire su Instagram e ci siamo scambiati moltoi messaggi nei giorni seguenti”. “Mi aveva detto che sarebbe andato a Lisbona per lavoro, e che poi sarebbe venuto a trovarmi a Madrid”. Racconta così la ragazza che si accorge della notorietà di ... Leggi su tvzap.kataweb

