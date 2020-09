Bimbo di 22 mesi rimane chiuso in auto a 30 gradi: i genitori hanno tentato invano di aprire le portiere. Salvato dai carabinieri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Santa Marinella (Roma), Bimbo di 22 mesi rimane chiuso in auto Un bambino di 22 mesi è rimasto accidentalmente chiuso in auto con una temperatura esterna di oltre 30 gradi, i genitori hanno tentato invano di aprire le portiere per più di 20 minuti fino a quando non sono intervenuti i carabinieri che hanno Salvato il piccolo frantumando il finestrino. La vicenda è avvenuta il 29 agosto a Santa Marinella (Roma). “Solo l’intervento dei due militari ha evitato che una piacevole giornata trascorsa al mare, si tramutasse in una tragedia. Il pianto straziante ... Leggi su tpi

