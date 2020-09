Ballando con le Stelle: possibili scenari dopo positività al Covid-19 (Di mercoledì 2 settembre 2020) A Ballando con le Stelle si aprono nuovi scenari in seguito alle positività al Covid-19 di Samuel Peron e di Daniele Scardina. Ecco cosa potrebbe succedere. A seguito della positività al Covid-19 del ballerino Samuel Peron e del concorrente, ex fidanzato di Diletta Leotta, Daniele Scardina, sicuramente si apriranno dei nuovi scenari per la trasmissione Ballando con le Stelle. Milly Carlucci in primo luogo ha tenuto a rassicurare tutti facendo sapere che i due ragazzi trovati positivi al virus non hanno sintomi importanti. Ora però ci sono dei dubbi in merito a come fronteggiare questa situazione imprevista. In base a quanto rivelato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, i possibili ... Leggi su bloglive

