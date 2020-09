Ballando con le stelle 2020 slitta: la prima puntata in onda il 19 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Come fanno le scarpette da danza sulla pista quando suona un paso doble, Ballando con le stelle slitta. La quindicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci, prevista in partenza il prossimo 12 settembre, arriverà in prima serata su Rai 1 con una settimana di ritardo. La nuova data di inizio è fissata ad oggi a sabato 19 settembre 2020.Ad annunciare lo spostamento di sette giorni è stata Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice a bordo campo del programma, che tramite il suo profilo Twitter ha anticipato la news: La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito ... Leggi su blogo

