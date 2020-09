AdR, Troncone: “Con Drive-in più grande d’Europa massimo supporto per affrontare emergenza” (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – “Riteniamo doveroso, ora come sin dall’avvio dell’emergenza sanitaria, garantire il massimo supporto al fianco della Regione, del Governo e della nostra comunità. Normalmente quest’area ad agosto sarebbe piena di auto dei viaggiatori in partenza, oggi, invece, la destiniamo ai tamponi”. Queste le parole dell’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, in occasione della visita del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al nuovo Drive-in presso il Parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino. L’inaugurazione di quest’area per i tamponi Covid-19 rappresenta l’ultimo step con cui l’Aeroporto di Fiumicino sta affrontando questa complessa sfida. Negli ultimi mesi come si è declinata la ... Leggi su quifinanza

bizcommunityit : Intervista a Marco Troncone Ad di ADR - michela_ljm : RT @paolabottelli: Fiumicino agosto 2020: 30.000 passeggeri al giorno rispetto a 150.000 agosto 2019. Praticamente nullo traffico extra-Ue… - la_stordita : RT @paolabottelli: Fiumicino agosto 2020: 30.000 passeggeri al giorno rispetto a 150.000 agosto 2019. Praticamente nullo traffico extra-Ue… - paolabottelli : Fiumicino agosto 2020: 30.000 passeggeri al giorno rispetto a 150.000 agosto 2019. Praticamente nullo traffico extr… - Affaritaliani : Troncone (Adr): “Momento difficile per aeroporti ma più sicuri con tamponi drive-in” -

Ultime Notizie dalla rete : AdR Troncone AdR, Troncone: Con Drive-in più grande d'Europa massimo supporto per affrontare emergenza Il Messaggero AdR, Troncone: "Con Drive-in più grande d'Europa massimo supporto per affrontare emergenza"

(Teleborsa) - "Riteniamo doveroso, ora come sin dall'avvio dell'emergenza sanitaria, garantire il massimo supporto al fianco della Regione, del Governo e della nostra comunità. Normalmente quest'area ...

Coronavirus Roma, allo Spallanzani 60 positivi ricoverati. Finora 629 dimessi. Diretta

Lo rende noto l'isitiuto tramite il bollettino odierno. Inaugurato il più grande drive in d'Italia per eseguire tamponi rapidi presso l'aeroporto di Fiumicino. Ieri nel Lazio 125 nuovi casi In questo ...

(Teleborsa) - "Riteniamo doveroso, ora come sin dall'avvio dell'emergenza sanitaria, garantire il massimo supporto al fianco della Regione, del Governo e della nostra comunità. Normalmente quest'area ...Lo rende noto l'isitiuto tramite il bollettino odierno. Inaugurato il più grande drive in d'Italia per eseguire tamponi rapidi presso l'aeroporto di Fiumicino. Ieri nel Lazio 125 nuovi casi In questo ...