Addio a Daverio, uomo colto e per bene (Di mercoledì 2 settembre 2020) Oggi è venuto a mancare lo storico dell'arte Philippe Daverio. uomo colto, garbato, persona per bene che ho avuto il piacere di ospitare molte volte…

Philippe Daverio nasce il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Alsazia, è il quarto di sei figli di una elegante famiglia alsaziana. I suoi studi sono particolari: nonostante la passione non si laurea in Ec ...È morto Philippe Daverio, storico dell’arte, "agitatore" e divulgatore culturale diventato famosissimo anche in tv. Aveva 70 anni, ad annunciare il decesso la regista e direttrice del teatro Franco Pa ...