Ztl, pure il Municipio del Pd si ribella alla Raggi (Di martedì 1 settembre 2020) È tutto pronto, sarà un flash mob pacifico quello di stamattina, con tanti commercianti e romani arrabbiati, fanno sapere le associazioni di categoria che tutte insieme - questa volta - hanno detto «no» alla riaccensione dei varchi della zona a traffico limitato in centro e nel Tridentino. Anche il I Municipio si schiera contro la decisione del Campidoglio che aveva sospeso la ztl nel periodo del lockdown e nei mesi successivi proprio per aiutare la mobilità dei cittadini considerate anche le criticità del trasporto pubblico locale, che deve osservare le norme anti-Covid. «In una situazione come quella attuale – dichiara la presidente del miniparlamentino Sabrina Alfonsi – prima di prendere decisioni l'amministrazione avrebbe dovuto richiedere all'Agenza per la Mobilità di ... Leggi su iltempo

tempoweb : Ztl, pure il Municipio del Pd si ribella alla Raggi #ztl #centro #residenti #commercianti #virginiaraggi… - mcacciaglia64 : RT @ulde_sco: @EnricoStefano Questo è il livello del dibattito anche perché non mi pare che con questa amministrazione si sia potuto parlar… - ulde_sco : @EnricoStefano Questo è il livello del dibattito anche perché non mi pare che con questa amministrazione si sia pot… - Sagitta11232071 : RT @Lukas95976035: @Alex70Fa @tempoweb @Storace @marisaLaDestra @ChiodiDonatella @Danilo_Sant65 @sonietta881 @irenestorti1 @anna11824 @Cris… - visgia67 : RT @Lukas95976035: @Alex70Fa @tempoweb @Storace @marisaLaDestra @ChiodiDonatella @Danilo_Sant65 @sonietta881 @irenestorti1 @anna11824 @Cris… -

Ultime Notizie dalla rete : Ztl pure Ztl, pure il Municipio del Pd si ribella alla Raggi Il Tempo I varchi della Ztl di nuovo attivi: sit-in e proteste dei commercianti

Tra le proteste dei commercianti e la soddisfazione dei residenti, stamani dopo sei mesi si riaccendono i varchi del Centro. E poiché forse i romani se ne sono dimenticati ricordiamo gli orari: la Ztl ...

Sinistra Italiana: buona notizia ripristino Ztl Centro

Roma – “La scelta della sindaca di ripristinare la Ztl e’ finalmente una buona notizia. Il centro storico non ha bisogno di auto che transitano aumentando il traffico e rendendo piu’ difficile ai mezz ...

Tra le proteste dei commercianti e la soddisfazione dei residenti, stamani dopo sei mesi si riaccendono i varchi del Centro. E poiché forse i romani se ne sono dimenticati ricordiamo gli orari: la Ztl ...Roma – “La scelta della sindaca di ripristinare la Ztl e’ finalmente una buona notizia. Il centro storico non ha bisogno di auto che transitano aumentando il traffico e rendendo piu’ difficile ai mezz ...