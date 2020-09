Vittorio Sgarbi a gamba tesa sul governo: "Perché se siamo in emergenza arrivano i migranti?" (Di martedì 1 settembre 2020) Francesca Galici Un Vittorio Sgarbi in gran forma a Quarta Repubblica di Nicola Porro si interroga sulle contraddizioni del governo, che in emergenza fa arrivare i migranti e ha ancora dubbi sula riapertura delle scuole La fotografia del paradosso Italia la scatta Vittorio Sgarbi in diretta a Quarta Repubblica, nel corso della prima puntata della nuova stagione del programma di approfondimento di Nicola Porro. Da una parte la riapertura delle scuole è ancora un'incertezza, con spazi insufficienti, dilemma mascherine, banchi con le rotelle e trasporti. Dall'altra tutti i porti del Paese sono aperti, si accolgono le navi delle Ong e si pagano diverse navi per la quarantena dei migranti. Eppure il governo Conte ha ... Leggi su ilgiornale

SkyTG24 : Il sindaco di #Sutri, Vittorio #Sgarbi, ha emanato un'ordinanza che prevede la multa per chi indossa la mascherina… - Corriere : La provocazione di Sgarbi: a Sutri (dove è sindaco) multe a chi indossa la mascherin... - fanpage : Multa per chi indossa la mascherina 'senza necessità'. La decisione di Vittorio #Sgarbi - XERDAN_Design : RT @f_ronchetti: Sabato a Roma nuova epifania di #QAnon alimentata da Forza Nuova, #novax, Gilet Arancioni con l'adesione di un arcivesco… - robtic58 : RT @f_ronchetti: Sabato a Roma nuova epifania di #QAnon alimentata da Forza Nuova, #novax, Gilet Arancioni con l'adesione di un arcivesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi a Quarta Repubblica: "Ma se siamo in emergenza coronavirus, perché facciamo arrivare i migranti?" Liberoquotidiano.it Alessandro Gassmann contro Sgarbi sulle mascherine: volano insulti

Alessandro Gassmann ha attaccato i provvedimenti di Vittorio Sgarbi, sindaco della città di Sutri e i due sono arrivati alle parolacce. Vittorio Sgarbi è sindaco della città di Sutri, cittadina della ...

Gassmann-Sgarbi: lite sull’uso della mascherina

Non sono in molti a sapere che il critico d’arte Vittorio Sgarbi oltre a essere membro del Parlamento ha molte esperienze in qualità di Sindaco. Nel biennio ’92-’93 è stato sindaco di San Severino Mar ...

Alessandro Gassmann ha attaccato i provvedimenti di Vittorio Sgarbi, sindaco della città di Sutri e i due sono arrivati alle parolacce. Vittorio Sgarbi è sindaco della città di Sutri, cittadina della ...Non sono in molti a sapere che il critico d’arte Vittorio Sgarbi oltre a essere membro del Parlamento ha molte esperienze in qualità di Sindaco. Nel biennio ’92-’93 è stato sindaco di San Severino Mar ...