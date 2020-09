"Viola regole sulla disinformazione": Twitter rimuove un post di Trump (Di martedì 1 settembre 2020) Twitter ha rimosso come fuorviante un post condiviso da Donald Trump in cui si riduceva il bilancio delle vittime di coronavirus negli Stati Uniti. Il cinguettio originario era di “Mel Q”, un seguace della teoria cospirazionista QAnon, e affermava che i Centers for Disease Control and Prevention avevano “tranquillamente aggiornato il numero dei morti di Covid ammettendo che solo il 6% delle vittime riportate - circa 9000 - sono decedute davvero per il Covid”. Il resto “aveva 2-3 altre gravi malattie”.Il tweet è stato tolto perché Viola le regole di Twitter sulla disinformazione. Leggi su huffingtonpost

