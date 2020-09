VIDEO - Osimhen saluta i tifosi sui social: "Non vedo l'ora di vedervi!" (Di martedì 1 settembre 2020) Victor Osimhen ha cominciato il ritiro con il Napoli a Castel di Sangro, di fatto già tastando con mano in piccola parte l'affetto dei tifosi. Leggi su tuttonapoli

tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ???? Primo gol per Victor #Osimhen con la maglia del #Napoli ?? @manuelparlato #Sportitalia… - tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ???? Il saluto di Victor #Osimhen ai tifosi del #Napoli #Sportitalia @sscnapoli - tuttonapoli : VIDEO - Osimhen saluta i tifosi sui social: 'Non vedo l'ora di vedervi!' - apetrazzuolo : VIDEO SSCN - Osimhen: 'Ciao Napoletani! Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di vedervi' - cn1926it : #Osimhen, l’agente: “Il #Napoli ha fatto di tutto, lo voleva anche il #Barcelona!” #SSCNSummer20 #Abruzzo20 -