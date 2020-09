Valentina Vignali, brutta disavventura a Lipari: “Fotografate parti intime di nascosto” (Di martedì 1 settembre 2020) Valentina Vignali, cestista ed ex concorrente del Grande Fratello, denuncia quanto accaduto in barca durante la sua vacanza a Lipari: l’uomo che conduceva il mezzo ha fotografato le parti intime della gieffina e della sua amica. Valentina Vignali sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Lipari, in Sicilia, e per ottenere un po’ di … L'articolo Valentina Vignali, brutta disavventura a Lipari: “Fotografate parti intime di nascosto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

liamisourbatman : il racconto di Valentina Vignali è agghiacciante, poi piangono quando dici che gli uomini fanno schifo - staywithnoone : RT @sassiediamanti: Che vi stia simpatica o no, andate a vedere le ultime storie di Valentina Vignali. Quello che le è successo in barca a… - aronvstyles : ho appena visto le storie di Valentina Vignali e non posso non ribadire quanto cazzo faccia schifo il genere maschi… - Mag_Ra21 : RT @Maecenartis: Ragazze importante!! Guardate le storie Instagram di Valentina Vignali, parla di una cosa scandalosa e oscena e potrebbe e… - rainbeyes : ?? Andate a vedere le storie di Valentina Vignali ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali «Tutta da mangiare...», Valentina Vignali strepitosa in vacanza a Lipari: un "vero confetto" UrbanPost Valentina Vignali, brutta disavventura a Lipari: “Fotografate parti intime di nascosto”

Valentina Vignali, cestista ed ex concorrente del Grande Fratello, denuncia quanto accaduto in barca durante la sua vacanza a Lipari: l’uomo che conduceva il mezzo ha fotografato le parti intime della ...

Valentina Vignali Instagram strepitosa a Lipari, un “vero confetto”: «Da applausi infiniti…»

Valentina Vignali è felice, la storia con il compagno Lorenzo Orlandi va a gonfie vele. Un periodo sereno per la giovane, che in passato ha avuto un problema di salute importante. Nel 2018 la cestista ...

Valentina Vignali, cestista ed ex concorrente del Grande Fratello, denuncia quanto accaduto in barca durante la sua vacanza a Lipari: l’uomo che conduceva il mezzo ha fotografato le parti intime della ...Valentina Vignali è felice, la storia con il compagno Lorenzo Orlandi va a gonfie vele. Un periodo sereno per la giovane, che in passato ha avuto un problema di salute importante. Nel 2018 la cestista ...