Usa, agenti uccidono un altro afroamericano: scattano nuove proteste a Los Angeles (Di martedì 1 settembre 2020) Usa: Alcuni agenti hanno ucciso un afroamericano al termine di un inseguimento: appena si è diffusa la notizia la gente è scesa in piazza per protestare. Situazione sociale incandescente negli Stati Uniti dopo che nella notte un altro cittadino afroamericano è stato ucciso al termine di un inseguimento dalla polizia. Secondo le prime informazioni emerse, … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

chetempochefa : «Jacob Blake negli USA è stato colpito alla schiena da sette colpi di pistola sparati da agenti di polizia, davanti… - Agenzia_Ansa : Usa, agenti sparano sette colpi alle spalle di un afroamericano. E' accaduto in Wisconsin #ANSA - iorollomaria : RT @OttobreInfo: Continua la mattanza di civili innocenti da parte del regime USA, la comunità internazionale deve intervenire e bloccare q… - Blackmb7passi : RT @OttobreInfo: Continua la mattanza di civili innocenti da parte del regime USA, la comunità internazionale deve intervenire e bloccare q… - OttobreInfo : Continua la mattanza di civili innocenti da parte del regime USA, la comunità internazionale deve intervenire e blo… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa agenti

Dire

LOS ANGELES. Un afroamericano è stato ucciso dagli agenti a Los Angeles, e la sparatoria - avvenuta al termine di un inseguimento, dopo che l’uomo (secondo quanto sostiene la polizia) aveva colpito un ...A protester holds a steel bar as he faces off with sheriff deputies on the parking lot of the Westmont Sheriff Station following the death of a black man, in Westmont, South Los Angeles, California, U ...