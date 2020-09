Un profilo per due: stasera su Rai3 appuntamento con la commedia romantica (Di martedì 1 settembre 2020) stasera su Rai3, alle 21:15, va in onda, in prima visione TV, la commedia romantica Un profilo per due, diretta nel 2017 da Stéphane Robelin. stasera su Rai3, alle 21:15 e in prima visione TV, va in onda Un profilo per due, la divertente commedia romantica francese, descritta come la trasposizione in chiave moderna del Cyrano de Bergerac, firmata da Stéphane Robelin nel 2017, con Pierre Richard, Yaniss Lespert e Fanny Valette. Pierre (Pierre Richard) è vedovo e anziano. Si è praticamente chiuso in casa da tempo, ancorato al ricordo dell'amata moglie e con una figlia che lo va a trovare e si occupa di lui. La donna gli regala un computer che non usa più e gli manda Alex, l'attuale ... Leggi su movieplayer

borghi_claudio : @Silvestro52 La posizione ufficiale della Lega sull'obbligatorietà dei vaccini è questa - fleinaudi : Ebru Timtik, avvocata, turca, morta assassinata nel silenzio generale: si chiamava così! L’abbiamo voluta ieri e og… - tvdellosport : ?? MARCELO BROZOVIC ?? Il croato ha lanciato un messaggio ai tifosi tramite il suo profilo Instagram. Parole d'amor… - IvanAdvance : Un profilo per due - bcksbrns : RT @femmefleurie: salvini lo sa che la gente non lo raggiunge per sostenerlo durante il processo ma per tirargli pomodori in faccia? Qualcu… -