Ufficiale: Empoli, dalla Fiorentina torna Zurkowski e arriva Terzic (Di martedì 1 settembre 2020) Dal proprio sito Ufficiale l’Empoli ha comunicato gli acquisti in prestito dalla Fiorentina del centrocampista Szymon Zurkowski (un ritorno dopo la passata stagione per lui a Empoli) e del difensore Aleksa Terzic. Foto: sito Ufficiale Empoli Szymon Żurkowski è un nuovo calciatore azzurro! Il centrocampista polacco classe 1997 arriva a titolo temporaneo dall'@acfFiorentina #BentornatoSzymon pic.twitter.com/jgBoHNlTRL — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 1, 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

FilippoRubu00 : ??#Empoli, arrivano in prestito #Zurkowski e #Terzic dalla #Fiorentina per rinforzare la rosa toscana, UFFICIALE ???? #SerieB #Calciomercato - FiorentinaUno : ACF, Comunicato ufficiale: Terzic e Zurkowski all’Empoli - firenzeviola_it : UFFICIALE, Zurkowski e Terzic all'Empoli - violanews : Ufficiale: Terzic e Zurkowski all'Empoli - - sportli26181512 : Empoli, UFFICIALE: si ritira Maietta, sarà il nuovo team manager: Con una nota ufficiale, l'Empoli...… -