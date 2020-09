Trump difende il 17enne che ha ucciso due antifascisti a Kenosha: “Lo hanno attaccato, sarebbe stato ucciso” (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set – Nessuna condanna, Donald Trump difende il ragazzo di 17 anni che nella città di Kenosha, in Wisconsin, ha sparato con un fucile semiautomatico a due manifestanti antifascisti (uccidendoli) durante i ripetuti scontri andati in scena la scorsa settimana. “Ci sono delle indagini in corso – ha dichiarato il presidente Usa – ma quando ha tentato di fuggire lo hanno attaccato in maniera molto violenta: probabilmente sarebbe stato ucciso“. Dunque secondo il tycoon, Kyle Rittenhouse ha sparato per evitare un probabile linciaggio. L’episodio Cosa che in effetti sembrerebbe dimostrata da alcuni video. Certo, non si può dire con certezza se altrimenti il 17enne ... Leggi su ilprimatonazionale

