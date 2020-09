Trasporti scolastici. Soldi alle Regioni per aumentare i servizi. Accordo in Conferenza unificata. Conte: è priorità far ripartire le lezioni (Di martedì 1 settembre 2020) La Conferenza dei presidenti delle Regioni, che ieri è tornata a riunirsi e a confrontarsi col Governo in vista del ritorno fra i banchi previsto per il 14 settembre, ha avuto ieri sera l’ok definitivo dalla Conferenza unificata sul documento per le linee guida del trasporto, uno dei punti di maggiore attrito nei giorni scorsi. Tre i punti: possibilità di occupare fino all’80% dei posti disponibili, seduti e in piedi, su tutti i mezzi (autobus, treni, funicolari, ecc…) come da libretto di immatricolazione; 300 milioni in più per l’acquisto di servizi aggiuntivi per coprire il 20% dei posti mancante; regole certe e rapide su eventuali subaffidamenti necessari a coprire il 20% rimanente del servizio, facendo anche ricorso a deroghe su divieti ... Leggi su lanotiziagiornale

In Liguria si voterà nelle aule scolastiche, quindi gli isituti che sono anche seggi elettorali chiuderanno i battenti lunedì 21 settembre. Sul fronte trasporti, uno dei temi che più preoccupava i ...

Accordo con il Governo che stanzia 200 milioni. Fedriga: compromesso accettabile. Nel frattempo in regione fino a lunedì si potrà viaggiare senza limitazioni UDINE. Regioni e Governo, alla fine, trova ...

