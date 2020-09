Torre Canne: settembre inizia con il bagno collettivo all’alba Molta gente in spiaggia secondo la tradizione (Di martedì 1 settembre 2020) Per far andare via i mal di testa, all’alba dell’1 settembre ci si tuffa nell’acqua del mare. Quest’anno non c’è stato virus che tenesse: tradizione rispettata a Torre Canne. La spiaggia fasanese con mole persone che si sono fatte coraggio hanno poi fatto il primo bagno del mese. L'articolo Torre Canne: settembre inizia con il bagno collettivo all’alba <small class="subtitle">Molta gente in spiaggia secondo la tradizione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

PippiCalz : Il bagno all'alba del #1settembre un rito che si rinnova ogni anno a Torre Canne, dove centinaia di persone si dan… - AnnaLizzy68 : RT @laterza_vito: Torre Canne Fasano Di notte Buona serata - Lilliflo : RT @laterza_vito: Torre Canne Fasano Di notte Buona serata - laterza_vito : Torre Canne Fasano Di notte Buona serata - vincenzomeuli : ?? #sitornaacasa #puglia #pugliesiamilano #osteriadelpazzo #milanobrera #valleditria?? #martinafranca… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Canne Torre Canne: settembre inizia con il bagno collettivo all'alba Noi Notizie Quattro puntate per tv olandese Un viaggio nei luoghi di Puccini

Un viaggio in quattro puntate nei luoghi di Puccini. Si sono concluse pochi giorni fa le riprese di uno speciale dedicato a Giacomo Puccini e a Lucca. Il programma televisivo è stato realizzato dalla ...

Un programma tv olandese dedicato a Giacomo Puccini

È stato realizzato da SkyHighTv che ha effettuato le riprese: un viaggio, in quattro puntate, alla scoperta dei luoghi del Maestro e della sua città lucca Si sono concluse pochi giorni fa le ripre ...

Un viaggio in quattro puntate nei luoghi di Puccini. Si sono concluse pochi giorni fa le riprese di uno speciale dedicato a Giacomo Puccini e a Lucca. Il programma televisivo è stato realizzato dalla ...È stato realizzato da SkyHighTv che ha effettuato le riprese: un viaggio, in quattro puntate, alla scoperta dei luoghi del Maestro e della sua città lucca Si sono concluse pochi giorni fa le ripre ...