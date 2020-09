Spezia, Meluso: «C’è poco tempo ma so cosa fare. Italiano? Sono contento» (Di martedì 1 settembre 2020) Mauro Meluso si è presentato nelle vesti di nuovo direttore generale dello Spezia: le sue dichiarazioni Mauro Meluso, direttore generale dello Spezia, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa ai nuovi tifosi. SERIE A – «La nuova stagione porterà grandissimo entusiasmo e grande gioia; si è da poco chiuso un anno che è terminato con un grande successo, anche se per alcuni momenti si è pensato che non potesse continuare a causa del Covid. Abbiamo terminato il campionato con questa impresa storica, solo 10 giorni fa eravamo ad esultare e ora siamo pronti per iniziare questa avventura tra i grandi, quindi la società adesso si sta riorganizzando perché c’è stato questo cambiamento nell’area tecnica, e abbiamo ... Leggi su calcionews24

