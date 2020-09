Sorelle morte per la caduta di un albero: indagati i due titolari del campeggio (Di martedì 1 settembre 2020) Rosa Scognamiglio I titolari del campeggio sarebbero indagati per omicidio colposo. Intanto, il padre delle due sorelline chiede giustizia: "Si può morire per un albero?'' Ci sono due indagati per la morte di Janat e Malak, le due Sorelle marocchine di 3 e 14 anni, schiacciate da un albero in caduta libera nel campeggio Verde Mare di Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara, nella giornata di domenica 30 agosto. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, si tratta dei due titolari della struttura indagati per il reato di omicidio colposo. "Ho visto le mie due figlie morire" Non si dà pace Hicham Lassiri, padre delle due Sorelle, che ... Leggi su ilgiornale

