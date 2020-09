Sanità privata, “Firmata la pre-intesa senza l’accordo dell’assemblea” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – Gli operatori della sanità privata del Lazio sono scesi in piazza a Roma questa mattina contro il mancato rinnovo del contratto, fermo da oltre 14 anni, nonostante la firma di una pre-intesa a cui le parti sono giunte dopo tre anni di trattative. Questa mattina radunati sotto la sede dell’Aris a Roma tutti i lavoratori, lavoratrici e i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Leggi su dire

