Sampdoria, amichevole contro l’Alessandria con mille spettatori al Moccagatta (Di martedì 1 settembre 2020) L’amichevole Alessandria-Sampdoria sarà una delle prime a giocarsi con la presenza del pubblico. Al Moccagatta, infatti, potranno essere presenti fino a mille spettatori. A comunicarlo è il club piemontese dopo il sì incassato da Figc e Lega Pro: “L’Alessandria, fermamente intenzionata a favorire l’accesso dei propri tifosi all’incontro, ha fatto richiesta in tal senso alla Federazione e, con il supporto della Lega di Serie C, ha ottenuto la possibilità di consentire l’ingresso a mille tifosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza previste dal DPCM 7 agosto 2020”. Leggi su sportface

