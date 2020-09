Referendum, Zingaretti: “Il ‘no’ è una clava per colpire Pd e governo” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – “Ho un grande rispetto per molti dei dubbi che stanno alla base della scelta del No e combatto per dar loro una risposta. Ma accanto a esigenze vere e sincere vedo anche il crescere, soprattutto fuori di noi, di uno spirito polemico contro il Pd e contro la scelta del Sì“. Lo scrive il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in una lettera inviata al quotidiano La Repubblica. Leggi su dire

Forse perché si sentiva più libero dai condizionamenti di un’orchestra come il Corriere della Sera, che proprio oggi ha fatto suonare il sì ad Antonio Polito e il no ad Angelo Panebianco per il refer ...

Sui social insiste quotidianamente sul "Sì" al referendum, non si arrende e fa a gomitate con i suoi principali competitors interni: Luigi Di Maio non vuole assolutamente perdere la doppia partita che ...

