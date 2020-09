Quando ho capito che non potevo piacere a tutti (Di martedì 1 settembre 2020) Potrei giustificare il fatto di non piacere a tutti incolpando gli altri e i loro gusti terribili, un’ironia che mi dissocerebbe da tutte le paranoie che mi hanno sempre contraddistinto, ma la verità è che ammetto che accettare questa cosa non è stato affatto facile. Perché sono un animale sociale, perché il parere degli altri ha sempre contato molto per me e fin da bambina mi sono dovuta preoccupare di comportarmi come le persone si aspettavano che io facessi. Un protocollo forse rigido, ma che mi ha insegnato le buone maniere, l’educazione l’arte del dialogo e della socializzazione, ma che non mi ha reso immune dal giudizio della gente. E pensare che ho sempre invidiato chi andava avanti a testa alta, contro tutto e tutti, fregandosene del parere delle persone, portando avanti idee ... Leggi su dilei

Per ragioni che qui non interessa ricordare, ma che chiunque può, se del caso, andare a rivedersi sulla vasta letteratura specializzata, il clima del Pianeta e, conseguentemente, lo stato dei mari, de ...

