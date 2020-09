"Non c'è nessuna emergenza migranti". Claudia Fusani, la follia in diretta, Salvini la sbrana: "Ma dove vivi?" | Video (Di martedì 1 settembre 2020) "Su quale pianeta vive?". Matteo Salvini attacca direttamente Claudia Fusani, la giornalista di Tiscali e chiaramente orientata a sinistra che ospite a Stasera Italia ha avuto l'ardire di assicurare: "Siccome seguo molto il dossier immigrazione da anni, volevo mettere qualche puntino sulle i se posso. Il primo: non c'è nessuna emergenza...". E qui Salvini, insieme immaginiamo a molti siciliani, avranno fatto un balzo sul divano. Non a caso, nello stesso post, il leaader della Lega rilancia il servizio di Stasera Italia su hotspot e centri d'accoglienza al collasso per colpa dei continui sbarchi. Qualcuno consigli la Fusani di aggiornare il suo dossier. Leggi su liberoquotidiano

Matteo Salvini contro Claudia Fusani: "Non c'è nessuna emergenza migranti", "Ma su quale pianeta vivi?"

