New Jersey, statua dedicata all’icona transgender Marsha P. Johnson al posto di quella di Colombo (Di martedì 1 settembre 2020) Parte integrante della protesta Black Lives Matter è stato l’abbattimento e il danneggiamento di una serie di statue – negli Stati Uniti e nel mondo – che rappresentano l’oppressione dei bianchi nei confronti dei neri e, in generale, il colonialismo. Così la storia di moltissimi di quelli che fino ad oggi abbiamo definito eroi – da Cristoforo Colombo a Leopoldo II – viene riscritta e ad emergere sono nuovi simboli. Oggi tocca a Marsha P. Johnson, celebre donna transgender coinvolta nei moti di Stonewell e alla quale la città di New York ha dedicato un parco ancor prima che a Elizabeth (New Jersey) – sua città natale – fosse approvata la costruzione di un monumento in suo onore al posto di una ... Leggi su giornalettismo

vladiluxuria : A Elisabeth, New Jersey, sarà dedicato un monumento a #MarshaPJohnson storica transgender dei moti di #Stonewall,… - giornalettismo : In #NewJersey l'icona #LGBTQ #MarshaPJohnson avrà una propria statua al posto di quella di Cristoforo #Colombo, il… - viky_82 : RT @vladiluxuria: A Elisabeth, New Jersey, sarà dedicato un monumento a #MarshaPJohnson storica transgender dei moti di #Stonewall, dopo c… - mass_caccamo__ : RT @vladiluxuria: A Elisabeth, New Jersey, sarà dedicato un monumento a #MarshaPJohnson storica transgender dei moti di #Stonewall, dopo c… - lagigetti : RT @vladiluxuria: A Elisabeth, New Jersey, sarà dedicato un monumento a #MarshaPJohnson storica transgender dei moti di #Stonewall, dopo c… -

Ultime Notizie dalla rete : New Jersey Praiano. Messi i new jersey dall'ANAS sulla SS 163 fra Praiano e Amali Positanonews Caro Sonego, impara a guidare le danze se no gli avversari ti bollano

Se la bolla è un effetto (di un virus incomprensibile, quanto meno), indecifrabili appaiono gli effetti della bolla. La quale, ormai, è l’argomento di giornata, forse per il fatto che di grandi match ...

Antonio Esfandiari derubato: arrestata una donna che gli avrebbe sottratto $1 milione

La polizia ha arrestato Svitlana Silva, una donna di 46 anni sospettata di aver derubato l’appartamento di Antonio Esfandiari lo scorso luglio. Il fatto sarebbe accaduto a Las Vegas, dove il pro ameri ...

Se la bolla è un effetto (di un virus incomprensibile, quanto meno), indecifrabili appaiono gli effetti della bolla. La quale, ormai, è l’argomento di giornata, forse per il fatto che di grandi match ...La polizia ha arrestato Svitlana Silva, una donna di 46 anni sospettata di aver derubato l’appartamento di Antonio Esfandiari lo scorso luglio. Il fatto sarebbe accaduto a Las Vegas, dove il pro ameri ...