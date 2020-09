Milano Centrale peggio del Bronx: spacciatore africano rompe una costola a un agente (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set – Altri due episodi di violente aggressioni a rappresentanti delle forze dell’ordine nel capoluogo lombardo, avvicendatesi nel giro di poche ore. Il teatro è sempre la zona intorno alla Stazione Centrale, ormai un enclave dove a farla da padroni sono spacciatori, tossicodipendenti, extra comunitari senza fissa dimora, ladri e stupratori. Il comune denominatore degli attacchi, come al solito, è dato dalla provenienza degli aggressori: si tratta di due immigrati di origine africana. Nel primo violento episodio, ad avere la peggio è stato un agente della Polfer a cui un pusher gambiano ha rotto una costola durante un fermo. I fatti si sono svolti, come detto, in Stazione Centrale, dove due agenti in servizio hanno fermato lo straniero per un ... Leggi su ilprimatonazionale

