Migranti, sindaco Lampedusa: "Porto tappezzato di barchini" (Di martedì 1 settembre 2020) Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "Noi non possiamo avere un Porto tappezzato di barchini che sono arrivati in questi giorni, abbiamo perso pure il conto, si dice che siano più di trecento". E' la denuncia del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, intervenuto a 'Radio anch'io'. "Negli ultimi mesi a Lampedusa non è mai arrivata una nave ong, tutte le imbarcazioni sono arrivate autonomamente", ha sottolineato . "Ogni volta che si parla di immigrazione si introduce sempre l'argomento ong - dice ancora Martello -ma in questi periodo di ong non ne sono arrivate. Il problema nasce nel momento in cui abbiamo un hotspot che può contenere meno di 200 persone e ne ha oltre mille". "Come si fa a chiudere un Porto, come sento dire, ai barchini ... Leggi su iltempo

