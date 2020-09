Lutto nel mondo del calcio: morto ex presidente di un club di Serie A (Di martedì 1 settembre 2020) Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso all’età di 88 anni l’imprenditore Edoardo Longarini. Fatale, per lui, un malore che l’ha colto mentre si trovava nella sua abitazione a Roma. Longarini è stato il presidente dell’Ancona che nel 1992 raggiunse la promozione in Serie A. Ma il suo nome è legato al mondo del calcio anche per aver acquisito la Ternana nel 2005 per poi lasciarla nel 2017.L'articolo calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

LaStampa : Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - CalcioWeb : Lutto nel mondo del calcio: morto ex presidente di un club di Serie A - - sportli26181512 : Lutto nel mondo del #calcio: morto Edoardo Longarini, nel '92 portò l'Ancona in A: Lutto nel mondo del #calcio: mor… - ilnapolionline : Lutto nel mondo del giornalismo napoletano, Santoro ex Mattino - - juornoit : L’#Addio a #GianpaoloSantoro, lutto nel mondo del #giornalismo -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo politico e culturale, è morto Onofrio Pepe AltamuraLife Jacopo Gassmann: «Mio padre Vittorio, con me fu più dolce»

«Il mio debutto alla Biennale Teatro Venezia è il compimento di una felice triangolazione: il direttore del festival, Antonio Latella, tanti anni fa era sulla nave di Moby Dick con mio padre». Jacopo ...

Morto Gianpaolo Santoro, lutto al Mattino e nel mondo del giornalismo napoletano

Lutto al Mattino e nel mondo del giornalismo napoletano. Stroncato da un attacco cardiaco è morto Gianpaolo Santoro. Giornalista di razza, ha lavorato per numerose testate e - al Mattino - è stato neg ...

«Il mio debutto alla Biennale Teatro Venezia è il compimento di una felice triangolazione: il direttore del festival, Antonio Latella, tanti anni fa era sulla nave di Moby Dick con mio padre». Jacopo ...Lutto al Mattino e nel mondo del giornalismo napoletano. Stroncato da un attacco cardiaco è morto Gianpaolo Santoro. Giornalista di razza, ha lavorato per numerose testate e - al Mattino - è stato neg ...