L’intervista – Tina Donnarumma (Lega): “La priorità è la sicurezza dei cittadini” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuTinapoli – La 29enne Tina Donnarumma, medico odontoiatra, già consigliere comunale a Castellammare di Stabia, è candidata alle prossime regionali con la Lega, di cui è responsabile Enti Locali per la provincia di Napoli. L’abbiamo intervistata per capire le ragioni della sua candidatura e quali sono i punti principali del suo programma. Consigliera, nonostante la giovane età lei ha già una buona esperienza in politica. Come nasce questa passione?Mi occupo di politica e sociale sin dai tempi dell’università, da quando ho iniziato a partecipare attivamente alle associazioni di volontariato e ad alcuni gruppi parrocchiali, fino alla fondazione nel 2012 insieme a mio padre Pio, di Progetto Stabia, associazione socio-culturale poi divenuta ... Leggi su anteprima24

