L’Equipe: Psg, Di Maria, Paredes e Icardi potrebbero aver contratto il Covid (Di martedì 1 settembre 2020) Ieri il Psg ha annunciato che per due dei suoi giocatori c’è il sospetto che possano aver contratto il Covid- Secondo quanto scrive L’Equipe, i due sarebbero Angel Di Maria e Leandro Paredes. E aggiungono anche la presenza di un terzo sospetto contagio: Mauro Icardi. “Secondo le nostre informazioni, sono Angel Di Maria e Leandro Paredes. Sempre secondo le nostre informazioni, un terzo giocatore sarebbe anche sospettato: Mauro Icardi. Al di là della loro nazionalità, questi tre argentini hanno in comune di aver condiviso gran parte del loro tempo libero, da quando sono tornati dal Portogallo, la scorsa settimana a Ibiza“. Il club assicura che le condizioni dei giocatori sono ... Leggi su ilnapolista

