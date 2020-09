L’Amore Bugiardo – Gone Girl il film stasera su Rai 4, mercoledì 2 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) L’Amore Bugiardo – Gone Girl il film con Ben Affleck e Rosamunde Pike mercoledì 2 settembre su Rai 4. Trama e trailer Diretto da David Fincher L’amore Bugiardo – Gone Girl è l’adattamento cinematografico del romanzo di Gillian Flynn che ha firmato anche la sceneggiatura, sua anche la miniserie HBO Sharp Objects. Il film ha incassato oltre 369 milioni di dollari di cui 168 solo negli Stati Uniti e 7,6 in Italia, ricevendo una nomination agli Oscar per la protagonista Rosamunde Pike, 2 ai BAFTA, 5 nomination e il premio alla sceneggiatura ai Critics Choice Awards. La trama di L’amore Bugiardo – Gone Girl L’amore ... Leggi su dituttounpop

