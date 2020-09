Juventus, senti Locatelli: “Giocare in bianconero è un sogno” (Di martedì 1 settembre 2020) Tutte le attenzioni di mercato in queste ore sono rivolte al clamoroso addio di Leo Messi dal Barcellona e al suo probabile approdo in Italia, sponda Inter. I nerazzurri però non sono gli unici ad essere molto attivi sul mercato. In Serie A anche la Juventus sta lavorando eccome alla prossima stagione e c'è tanta attesa per vedere Andrea Pirlo all'opera.Locatelli STRIZZA L'OCCHIO ALLA Juventuscaption id="attachment 929125" align="alignnone" width="300" Locatelli (getty images)/captionIn attesa della presentazione ufficiale di Arthur, ecco che i bianconeri sono al lavoro per un altro centrocampista che risponde al nome di Locatelli. La splendida stagione dell'ex Milan ha attirato la Juventus che potrebbe prelevarlo dal Sassuolo. Un'idea che forse non dispiace nemmeno al ... Leggi su itasportpress

Nelle idee del nuovo tecnico della Juventus c’è un centrocampo estremamente dinamico, capace di gestire alla perfezione le azioni offensive e in grado di recuperare quanti più palloni possibili in fas ...

TORINO - Altre situazioni restano bloccate. Prendete Douglas Costa, sul taccuino del Manchester United che rispetto ad altri club è andato oltre le semplici telefonate esplorative. Ma la società bianc ...

