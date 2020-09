Juventus, Di Marzio: principio d’accordo per Luis Suarez (Di martedì 1 settembre 2020) La Juventus è pronta per il colpaccio in attacco. Secondo Gianluca Di Marzio la Vecchia Signora sarebbe in pole position per Luis Suarez: per l’uruguaiano in tal senso ci sarebbe un principio d’accordo per quanto riguarda l’ingaggio. Bisogna tuttavia attendere l’accordo di Suarez col Barcellona per la buonuscita, dopodiché potrà liberarsi e, probabilmente, approdare a Torino. Congelato al momento, invece, l’affare Edin Dzeko. Leggi su sportface

