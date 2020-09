Il Vietnam primeggia nei cortometraggi (Di martedì 1 settembre 2020) Il console generale d’Italia a Ho Chi Min City, Dante Brandi, ha incontrato i celebri e visionari registi Vietnamiti Nghia Vu Minh e Thy Pham Hoang Minh, autori del corto “Mây Nhu’ng Không Mu’a” (Live in Cloud Cuckoo Land), selezionato a partecipare alla prossima 77ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia, nella sezione “Orizzonti”. Ne fa menzione il Giornale Diplomatico e in particolare, l’ incontro , cui era presente anche l’artista, cantante e mentor Thanh Bui, co-fondatore degli studi cinematografici Capital Studio recentemente aperti a HCMC, ha dato efficace occasione per discutere delle relazioni italo-Vietnamite nel settore culturale, con particolare riguardo al cinema. Dopo il successo del film “La Terza Moglie” della regista ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Vietnam primeggia Il Vietnam primeggia nei cortometraggi - Ildenaro.it Il Denaro