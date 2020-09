IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 2 settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 2 settembre 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 2 settembre 2020Luciano rientra a Milano dopo l’operazione di Federico e subito pensa a Clelia, intanto Roberta vuole sapere dal ragioniere come stanno le cose tra lei e il giovane Cattaneo. Gabriella rimprovera le amiche per il tranello teso a sua insaputa, anche perché l’incontro con Salvatore è andato malissimo… Al PARADISO, grazie ad Armando, è stato preparato il Tabellone con le foto della Memoria per i festeggiamenti del 25 aprile. Ludovica torna a stare a Villa Guarnieri, ma Riccardo soffre per tutto ... Leggi su tvsoap

