GF Vip, Elisabetta Gregoraci arriva il veto di Briatore: rinuncerà? (Di martedì 1 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci sarà una delle partecipanti del Grande Fratello Vip, ma pare che l’ex marito Briatore non sia del tutto d’accordo. Elisabetta Gregoraci, Fonte foto: Instagram (screenshot)Qualche giorno fa la showgirl ha annunciato di essere tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. Una scelta presa con coraggio e soprattutto un modo per rimettersi di nuovo in gioco e tornare alla ribalta. Infatti in base ad alcune dichiarazioni rilasciate, pare che la Gregoraci non voglia precludersi nulla, neanche un nuovo amore. Evidentemente queste affermazioni non sono molto piaciute all’ex marito Falvio Briatore che, dalla sua quarantena a causa del coronavirus, fa sapere di essere contrario alla partecipazione della donna. I due ... Leggi su chenews

Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente ufficiale) Playhitmusic - - CIAfra73 : Ufficiale: Elisabetta Gregoraci prima concorrente del Grande Fratello Vip! #GfVip - zazoomblog : Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è una concorrente ufficiale: Sono agitata - #Grande #Fratello #Elisabetta… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 5”: ELISABETTA GREGORACI UFFICIALMENTE NEL CAST.. - _giulsz : elisabetta gregoraci al gf vip ?????????????? -