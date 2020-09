Fabbisogno: pesa Covid, in 8 mesi aumenta di 73,5 mld (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 01 SET - Il Fabbisogno dei primi otto mesi dell'anno in corso è pari a circa 106 miliardi, in aumento di circa 73,5 miliardi rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019. ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Il fabbisogno dei primi otto mesi dell'anno in corso è pari a circa 106 miliardi, in aumento di circa 73,5 miliardi rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019.

Coronavirus, il governo sapeva (e ha secretato tutto). Ecco la prova

Uno studio consegnato già il 12 febbraio al Comitato tecnico scientifico avvisava: il virus avrebbe fatto tra i 60mila e i 120mila contagi, e almeno 35mila morti. Indicava anche il fabbisogno di terap ...

