El Pais: la Liga era il campionato delle star, se Messi va via è un disastro per tutti (Di martedì 1 settembre 2020) C’erano una volta Messi, Ronaldo e Neymar. I tre pilastri su cui la Liga fondava il suo appeal, il valore economico del suo “prodotto”. Così come in Inghilterra si scommetteva sulla forza globale del campionato competitivo per valorizzarlo sul mercato dei diritti tv, così quello spagnolo aveva concentrato i suoi sforzi per rendersi riconoscibile in tutto il mondo come il campionato delle grandi star. Ronaldo e Neymar sono già andati via. Se anche Messi dovesse andar via dalla Spagna, cosa resterà? Se lo chiede El Pais, che si dà anche una risposta: la sua partenza colpirà tutte le squadre, non solo il Barcellona, nel mezzo della peggiore situazione economica possibile. “Con Neymar a ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Pais Liga El Pais: la Liga era il campionato delle star, se Messi va via è un disastro per tutti IlNapolista Messi, la Liga sta con il Barça: la clausola esiste, è di 700 milioni

Una guerra memorabile. Senza tentennamenti o accenni di dietrofront. Come annunciato al Barcellona, ieri Leo Messi non si è presentato al centro sportivo del club per i test anti Covid, confermando la ...

Valdano smonta il Barcellona: “Ha tolto tutto a Messi”

Manca solamente l’ufficialità per sancire la fine del matrimonio tra Leo Messi e il Barcellona. Un divorzio inaspettato che ha scioccato anche un ex Real Madrid come Jorge Valdano. L’argentino ha comm ...

