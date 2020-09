Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 1° settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Nel bollettino del ministero della Salute sui numeri coronavirus 1 settembre, occorre sottolineare che la tendenza conferma quella dei giorni scorsi e di quanto misurato nella giornata di ieri, un lunedì, che tradizionalmente ha sempre presentato numeri più bassi nel monitoraggio dell’epidemia dovuti al week-end. Oggi, il numero dei nuovi contagi si attesta sulle 978 unità, mentre i morti sono 7. In totale, dall’inizio della pandemia, in Italia ci sono stati 270.189 nuovi contagi e 35.491 vittime. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 31 agosto Numeri coronavirus 1 ... Leggi su giornalettismo

